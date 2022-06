“Al posto di Massimiliano Ossini”. Terremoto in Rai, la voce: “La collega gli toglie il programma” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Massimiliano Ossini via da Unomattina, questa l’indiscrezione bomba che sta girando in queste ore e che sta lasciando senza parole il pubblico. Nessuno aveva immaginato che ci potesse essere un cambio di guarda nel programma Rai, ma le cose non starebbero affatto così. Da settembre i telespettatori del primo canale della televisione pubblica italiana potrebbero trovarsi di fronte un nuovo volto. Al suo posto sarebbe stata individuata una collega, che dunque gli ruberebbe la scena e il programma. Massimiliano Ossini via da Unomattina secondo quanto sta circolando. Invece nei giorni scorsi Massimiliano Ossini ha condotto Taobuk, ossia il Festival della Letteratura, conosciuto anche come Taormina Book Festival. Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022)via da Unomattina, questa l’indiscrezione bomba che sta girando in queste ore e che sta lasciando senza parole il pubblico. Nessuno aveva immaginato che ci potesse essere un cambio di guarda nelRai, ma le cose non starebbero affatto così. Da settembre i telespettatori del primo canale della televisione pubblica italiana potrebbero trovarsi di fronte un nuovo volto. Al suosarebbe stata individuata una, che dunque gli ruberebbe la scena e ilvia da Unomattina secondo quanto sta circolando. Invece nei giorni scorsiha condotto Taobuk, ossia il Festival della Letteratura, conosciuto anche come Taormina Book Festival. Il ...

