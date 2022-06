Venezia, la dottoressa No Vax è stata radiata dall’Ordine dei Medici. Lei sui social: “Me ne fotto” (Di martedì 28 giugno 2022) Una delle motivazioni: «Abusando della credibilità che il suo status professionale le attribuiva ha assunto, con toni violenti ed aggressivi, una posizione di completo e totale rigetto di tutta la gestione pandemica, dalla campagna vaccinale all'utilizzo del green pass» Leggi su lastampa (Di martedì 28 giugno 2022) Una delle motivazioni: «Abusando della credibilità che il suo status professionale le attribuiva ha assunto, con toni violenti ed aggressivi, una posizione di completo e totale rigetto di tutta la gestione pandemica, dalla campagna vaccinale all'utilizzo del green pass»

