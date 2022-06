Un’occhiata al Huawei Mate 50 grazie ai primi render della cover

Leggi su optimagazine

(Di martedì 28 giugno 2022) Che aspetto avrà il50 quando arriverà sul mercato? La serie ha accumulato un ritardo incredibile, saltando del tutto l’appuntamento con l’autunno 2021 a favore invece del lancio deiP50. Dopo che in molti ne avevano messo in dubbio la reale esistenza, sembra proprio che la sua presentazione si concretizzerà entro la fine dell’anno in corso e non oltre. Giunti a fine giugno, possiamo anche commentare idelledel dispositivo che ci regalano il futuribile design in uscita. L’immagine di apertura articolo, sulla base delle presuntedel top di gamma, ci restituisce quello che dovrebbe essere l’aspetto finale proprio del50. Balza subito all’occhio la presenza di una fotocamera ...