Tuffi, Mondiali Budapest 2022: Larsen-Timbretti in finale nel sincro piattaforma (Di martedì 28 giugno 2022) L’Italia accede nella finale del sincro maschile dalla piattaforma 10 metri di Tuffi ai Mondiali di Budapest 2022. Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu chiudono infatti le eliminatorie al sesto posto con 357.00 punti complessivi e proveranno a migliorarsi in finale, magari eguagliando il miglior piazzamento di sempre dell’Italia in questa gara ad un Mondiale (il quinto posto di Francesco Dell’Uomo e Andrea Chiarabini a Roma 2009). Gli azzurri iniziano alla grande con gli obbligatori (49.20 nel primo tuffo, 46.20 nel secondo), per poi proseguire con 64.80 nel triplo e mezzo avanti carpiato. Una sbavatura in ingresso macchia il doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti (63.36), ma gli azzurri si ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) L’Italia accede nelladelmaschile dalla10 metri diaidi. Andreas Sargented EduardGugiu chiudono infatti le eliminatorie al sesto posto con 357.00 punti complessivi e proveranno a migliorarsi in, magari eguagliando il miglior piazzamento di sempre dell’Italia in questa gara ad un Mondiale (il quinto posto di Francesco Dell’Uomo e Andrea Chiarabini a Roma 2009). Gli azzurri iniziano alla grande con gli obbligatori (49.20 nel primo tuffo, 46.20 nel secondo), per poi proseguire con 64.80 nel triplo e mezzo avanti carpiato. Una sbavatura in ingresso macchia il doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti (63.36), ma gli azzurri si ...

Pubblicità

sportface2016 : #Tuffi, Mondiali #Budapest2022: Andreas #SargentLarsen ed Eduard #TimbrettiGugiu staccano il pass per la finale del… - sicchei : Vorrei rimanere a guardarmi i mondiali di nuoto con i tuffi ma invece me tocca anda’ a lavorare. - Nicola89144151 : Mondiali Budapest, gli appuntamenti di oggi: - 10:00 Tuffi: Eliminatorie Sincro Piattaforma 10 Mt M (Rai Sport) -… - RassegnaZampa : #Nuoto Di Maria settima nella finale dalla piattaforma: 'E posso ancora migliorare' - zazoomblog : Tuffi Mondiali 2022 oggi: orari martedì 28 giugno calendario gare programma tv italiani in gara - #Tuffi #Mondiali… -