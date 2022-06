(Di martedì 28 giugno 2022) Almeno une 10. Questo il bilancio provvisorio delche ieri, 27 giugno, ha colpito i Paesi Bassi, in particolare la costa della Zelanda. Ilha sollevato i tetti di alcune ...

Pubblicità

ClimaFlorida : RT @BreakingItalyNe: OLANDA: Tornado a Zierikzee nella provincia della Zelanda: 1 morto e 10 feriti - Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? Un #tornado ha investito una città olandese del sud-ovest, #Zierikzee, uccidendo una persona e ferendone altre nove. Mo… - domenicosabell1 : Tornado in Olanda: un morto e 10 feriti. Le foto della devastazione - ereike05 : RT @BreakingItalyNe: OLANDA: Tornado a Zierikzee nella provincia della Zelanda: 1 morto e 10 feriti - DanieleDann1 : ?? Un #tornado ha investito una città olandese del sud-ovest, #Zierikzee, uccidendo una persona e ferendone altre no… -

Almeno un morto e 10 feriti. Questo il bilancio provvisorio delche ieri, 27 giugno, ha colpito i Paesi Bassi, in particolare la costa della Zelanda. Ilha sollevato i tetti di alcune case e abbattuto diversi alberi a Zierikzee, sull'isola di Schouwen - Duiveland, attorno alle 13. Anche se nei Paesi Bassi si verificano di tanto in tanto ...La violenza del, considerato comunque di entit debole, ha abbattuto anche alcuni ...Almeno un morto e 10 feriti. Questo il bilancio provvisorio del tornado che ieri, 27 giugno, ha colpito i Paesi Bassi, in particolare la costa ...E' di almeno un morto e dieci feriti il bilancio provvisorio del passaggio di un tornado a Zierikzee nella provincia della Zelanda, nel sud-ovest dei Paesi Bassi. Lo hanno reso noto i servizi di ...