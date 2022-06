“Temptation Island” non va in onda | la reazione di Filippo Bisciglia | “Fa tanto male”

(Di martedì 28 giugno 2022) Brutta notizia per tutti i fan di ““: quest’anno il reality show targato Fascino non andrà in. La notizia era stata già ampiamente anticipata, ma adesso è divenuta ufficiale. Sarà la prima estate senza il reality show delle tentazioni., conduttore di “”, ha reagito alla notizia sui social. In questo articolo vi riportiamo le sue dichiarazioni. (Continua dopo la foto…) “”, l’edizione dell’estate 2022 non ci sarà: chi c’è dietro la decisione Tutto sul programma “” “” è un programma televisivo di genere reality show prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia. ...

Filippo Bisciglia è davvero amareggiato e deluso per la cancellazione di. Il conduttore tv ed ex concorrente del Grande Fratello si è sfogato sui social con i suoi numerosi followers. 'Questo è più o meno il periodo in cui sarebbe dovuta andare in onda ...Ascolta questo articolo L'appunto dell'estate per eccellenza, quest'anno non andrà in onda. I fan di '' sono in rivolta per la decisione di Mediaset di non trasmettere il reality show che più appassionava nelle torride serate estive. Niente tentazioni, quindi, sulle spiagge assolate ...Il pubblico dei reality dovrà rinunciare alla messa in onda di Temptation Island. Il noto format, la cui programmazione estiva è da qualche anno un appuntamento fisso, è stato cancellato dai ...Con l'arrivo dell'estate, milioni di telespettatori aspettavano di passare una serata in compagnia di Temptation Island, programma che da circa otto anni, tra edizioni vip e non, regalava una serata d ...