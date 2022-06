Spese sanitarie detraibili: così si stimolano elusione ed evasione (Di martedì 28 giugno 2022) Stiamo per compilare la nostra dichiarazione dei redditi annuale. E’ da sempre molto complicato includere le detrazioni sanitarie possibili fra mille limitazioni che annualmente il ministero ci indica, nella misura comunque del 19%. Come sempre faccio, parto da qualche esempio molto utile soprattutto in questi anni pandemici. Poniamo di avere una congiuntivite e di dover eseguire obbligatoriamente, non per piacere come sempre accade quando si tratta di malattia, una visita. Il cittadino italiano che rispetta le regole, e che paga le tasse, dovrebbe avere a disposizione il sistema sanitario nazionale che, senza controllo, in tempi normali riesce a dare un appuntamento in qualche mese, che sono diventati molto di più in questi anni. Oppure si reca al Pronto Soccorso spesso “irraggiungibile”. Oppure ancora si reca a fare una visita privata. Spesso questa viene offerta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Stiamo per compilare la nostra dichiarazione dei redditi annuale. E’ da sempre molto complicato includere le detrazionipossibili fra mille limitazioni che annualmente il ministero ci indica, nella misura comunque del 19%. Come sempre faccio, parto da qualche esempio molto utile soprattutto in questi anni pandemici. Poniamo di avere una congiuntivite e di dover eseguire obbligatoriamente, non per piacere come sempre accade quando si tratta di malattia, una visita. Il cittadino italiano che rispetta le regole, e che paga le tasse, dovrebbe avere a disposizione il sistema sanitario nazionale che, senza controllo, in tempi normali riesce a dare un appuntamento in qualche mese, che sono diventati molto di più in questi anni. Oppure si reca al Pronto Soccorso spesso “irraggiungibile”. Oppure ancora si reca a fare una visita privata. Spesso questa viene offerta ...

Pubblicità

Mattia6Fernando : @matteosalvinimi Che bello questo vogliono i sinistroidi chissà perché...solo feriti...peccato... dobbiamo pure pag… - CInfotracker : #RT @Adnkronos: #Usa: Apple, Microsoft, Meta, Disney e molte altre aziende assicureranno le spese sanitarie per per… - sferriam : RT @Adnkronos: #Usa: Apple, Microsoft, Meta, Disney e molte altre aziende assicureranno le spese sanitarie per persone che vivono in stati… - Adnkronos : #Usa: Apple, Microsoft, Meta, Disney e molte altre aziende assicureranno le spese sanitarie per persone che vivono… - SardiniaPost : #Sardegna #Politica???? Spese sanitarie a carico dei turisti- e non dei sardi - quando i soccorsi sono 'originati da… -