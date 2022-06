Roma: maxi rogo Aurelia, aperta inchiesta, ipotesi incendio colposo (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo in relazione al maxi incendio scoppiato nella zona di via Aurelia, nel quadrante Ovest della capitale. Al momento si procede per l'ipotesi di incendio colposo poiché non sarebbero emersi elementi relativi a possibili inneschi. Le fiamme divampate ieri pomeriggio hanno interessato un'ampia area, raggiungendo anche un parcheggio di camper, dove erano presenti bombole a gpl poi esplose. Diverse le persone intossicate che sono state visitate sul posto dai sanitari mentre per una donna con un bimbo è stato necessario il trasferimento al Gemelli in codice giallo. Nell'incendio sono rimasti intossicati anche quattro poliziotti. Per i diversi incendi divampati nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022), 28 giu. (Adnkronos) - La Procura diha aperto un fascicolo in relazione alscoppiato nella zona di via, nel quadrante Ovest della capitale. Al momento si procede per l'dipoiché non sarebbero emersi elementi relativi a possibili inneschi. Le fiamme divampate ieri pomeriggio hanno interessato un'ampia area, raggiungendo anche un parcheggio di camper, dove erano presenti bombole a gpl poi esplose. Diverse le persone intossicate che sono state visitate sul posto dai sanitari mentre per una donna con un bimbo è stato necessario il trasferimento al Gemelli in codice giallo. Nell'sono rimasti intossicati anche quattro poliziotti. Per i diversi incendi divampati nella ...

