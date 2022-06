Roma brucia

Leggi su agi

(Di martedì 28 giugno 2022) AGI - Continua are la Capitale. Sono 9 gli interventi dei vigili del fuoco in corso per incendi di vegetazione che interessano il territorio die provincia. 350 i vigili impegnati, anche con rinforzi da Abruzzo, Campania, Toscana, Umbria. Da lunedì, dei 406 interventi totali svolti dal comando, 193 sono stati per incendi di vegetazione. Tra questi: Ardea: via Laurentina km. 27.400. In fase di bonifica un incendio di un'area con rifiuti di recupero carta; a Nerola un incendio boschivo vche ha richiesto l'intervento di mezzi aerei e a Via Bosco Marengo, in Zona Aurelia, dove è in corso la bonifica dell'incendio di lunedì. A Trigoria, in via Solopaga, è attivo un incendio di sterpaglie. Diverse le cause dei roghi: siccità, temperature altissime - lunedì nella Capitale si sono toccati i 40 gradi - e forte vento. Impegnati, per far fronte ...