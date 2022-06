“Mio figlio di sei mesi è allergico alle proteine del latte | quale latte dovrei dargli?”

Pubblicità

LGrullita : @cry3072 come diceva ieri mio figlio??? grata! - Loredanataberl1 : RT @Tiziana95627735: @noitre32 Al momento io, mio marito mio figlio, due cognati, due cognate tre nipoti una zia anzianissima. Nella palazz… - isagualtier : @lafillerousse_ @tradori Mio figlio a 7 anni ha cominciato a farsi domande, ad alcune si è risposto. Ad #8anni 'ma… - justbaconplease : Eccomi qua pronta a studiare invece che vedere il programma di mio figlio. Buongiorno un cazzo. - qn_carlino : Rimini, il killer di Cristina Peroni: 'Voglio vedere mio figlio' -

Ilpiccolo è artista, si occupa di grafica 3D e sogna di fare film di animazione". Quindi in ... Di cosa si tratta "È il braccio dimarito Marco. Trent'anni fa, quando ci siamo conosciuti, ...'Mi è stato detto che non lo riapriranno più come prima, di iscriveread un centro diurno - ha spiegato la donna - Avevo chiesto anche all'Asl un educatore dal lunedì al venerdì in quanto ...La conduttrice si racconta al Corriere: “Volevo ascoltare quello che succedeva nel mondo e anche alla mia famiglia" ...AGORDO (BELLUNO) - La dipendente Luxottica numero 18, assunta ragazzina nel 1963 a due anni dalla nascita dell'impresa, si chiama Maria Luisa Pramaor. Nel 1971, con gran coraggio, si mise ...