**M5S: 12 ore per sciogliere nodo Sicilia, statuto prevede preavviso di 24h** (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Dodici ore per sciogliere il nodo Sicilia e decidere del futuro di Giancarlo Cancelleri, due mandati da consigliere regionale alle spalle ma pronto a candidarsi alle primarie del fronte progressista per correre da governatore. La deadline è fissata a giovedì, 30 giugno. Ma lo statuto M5S prevede che, per metterla ai voti, sia necessario un preavviso di 24 ore. Dunque da ora sono 12 le ore a disposizione di Beppe Grillo e Giuseppe Conte -che dovrebbero tornare a riunirsi stasera- per decidere se concedere una deroga ad hoc. Al momento, infatti, se si dovesse arrivare a un'eccezione, quella di Cancelleri sarebbe la sola sul tavolo, lasciando fuori la questione scottante dei deputati e dei senatori con due 'giri' in Parlamento. La deroga prevedrebbe una corsia ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Dodici ore perile decidere del futuro di Giancarlo Cancelleri, due mandati da consigliere regionale alle spalle ma pronto a candidarsi alle primarie del fronte progressista per correre da governatore. La deadline è fissata a giovedì, 30 giugno. Ma loM5Sche, per metterla ai voti, sia necessario undi 24 ore. Dunque da ora sono 12 le ore a disposizione di Beppe Grillo e Giuseppe Conte -che dovrebbero tornare a riunirsi stasera- per decidere se concedere una deroga ad hoc. Al momento, infatti, se si dovesse arrivare a un'eccezione, quella di Cancelleri sarebbe la sola sul tavolo, lasciando fuori la questione scottante dei deputati e dei senatori con due 'giri' in Parlamento. La deroga prevedrebbe una corsia ...

Pubblicità

robertalombardi : Piena fiducia nel presidente @GiuseppeConteIT impegnato in queste ore difficili per tutta la comunità del… - DantiNicola : Inaccettabile è che anche dal PD si attacchi #Draghi sostenendo - a poche ore dall'ennesimo intervento del Premier… - lecodelsud : Gelo tra Beppe #Grillo e Giuseppe #Conte ieri mattina, nel confronto durato circa due ore all’Hotel Forum. Un confr… - BolisTalalnasir : RT @ale_ieva: Ci vediamo giovedì 30 giugno 2022 alle ore 18:00 in via delle Baleari 244/246, Ostia Lido per l'inaugurazione della sede M5S… - phoenixnoita : RT @ale_ieva: Ci vediamo giovedì 30 giugno 2022 alle ore 18:00 in via delle Baleari 244/246, Ostia Lido per l'inaugurazione della sede M5S… -