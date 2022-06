LIVE Camila Giorgi-Frech, Wimbledon 2022 in DIRETTA: sfida alla polacca in uno spicchio di tabellone complesso (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta di Camila Giorgi-Frech, match valido per il primo turno di Wimbledon 2022. In palio quest’oggi ci sarà il secondo turno contro la vincente dell’incontro tra la svedese Rebecca Peterson e la slovacca Anna Karolina Schiemdlova. Giorgi partirà con i favori del pronostico. L’azzurra giunge a questa partita dopo i quarti di finale conquistati a Birmingham (prima della sconfitta contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia) e la semifinale raggiunta a Eastbourne (dove è poi arrivata la battuta d’arresto contro la lettone Jelena Ostapenko). Considerando tutti i match giocati sull’erba dalla ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenutiscritta di, match valido per il primo turno di. In palio quest’oggi ci sarà il secondo turno contro la vincente dell’incontro tra la svedese Rebecca Peterson e la slovacca Anna Karolina Schiemdlova.partirà con i favori del pronostico. L’azzurra giunge a questa partita dopo i quarti di finale conquistati a Birmingham (prima della sconfitta contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia) e la semifinale raggiunta a Eastbourne (dove è poi arrivata la battuta d’arresto contro la lettone Jelena Ostapenko). Considerando tutti i match giocati sull’erba d...

