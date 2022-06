L’Etna come i mondi alieni: il terreno del nostro vulcano scelto per i test dei nuovi rover e non solo (Di martedì 28 giugno 2022) Per quattro settimane le pendici delL’Etna diventano l’ambiente simulativo ottimale per testare il rover lunare robotico “Interact”, coinvolto nel progetto Arches Space-Analog Demonstration insieme all’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Thomas Reiter. Ecco i dettagli. L’Interact sulle pendici delL’Etna – ComputerMagazine.itDal 12 Giugno scorso e fino al 9 Luglio, per quattro settimane, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Thomas Reiter controllerà a 23 chilometri di distanza il rover lunare robotico “Interact”, coinvolto nel progetto Arches Space-Analog Demonstration per simulare le operazioni e le tecnologie necessarie ad una missione di raccolta di campioni di studio della superficie lunare del nostro satellite naturale. L’ambiente di ... Leggi su computermagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Per quattro settimane le pendici deldiventano l’ambiente simulativo ottimale perare illunare robotico “Interact”, coinvolto nel progetto Arches Space-Analog Demonstration insieme all’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Thomas Reiter. Ecco i dettagli. L’Interact sulle pendici del– ComputerMagazine.itDal 12 Giugno scorso e fino al 9 Luglio, per quattro settimane, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Thomas Reiter controllerà a 23 chilometri di distanza illunare robotico “Interact”, coinvolto nel progetto Arches Space-Analog Demonstration per simulare le operazioni e le tecnologie necessarie ad una missione di raccolta di campioni di studio della superficie lunare delsatellite naturale. L’ambiente di ...

