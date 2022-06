Juve Fagioli, tra rinnovo e futuro: sul centrocampista piomba il Parma (Di martedì 28 giugno 2022) Il futuro di Nicolò Fagioli è tutto da scrivere, tra rinnovo con la Juve e futuro anche il Parma si è mostrato interessato al talento bianconero Nicolò Fagioli è alle prese con il cercare di capire quale sarà il suo futuro. Il centrocampista, nell’ultima stagione protagonista in maglia Cremonese, sta parlando del rinnovo con la Juve. rinnovo e poi il futuro e secondo La Gazzetta dello Sport, anche il Parma avrebbe messo gli occhi sul gioiellino classe 2001 già avuto da Pecchia proprio a Cremona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Ildi Nicolòè tutto da scrivere, tracon laanche ilsi è mostrato interessato al talento bianconero Nicolòè alle prese con il cercare di capire quale sarà il suo. Il, nell’ultima stagione protagonista in maglia Cremonese, sta parlando delcon lae poi ile secondo La Gazzetta dello Sport, anche ilavrebbe messo gli occhi sul gioiellino classe 2001 già avuto da Pecchia proprio a Cremona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

