Pubblicità

fisco24_info : Ivass: da inflazione rischi stop a calo prezzi Rc auto: -38% premi in 10 anni, ancora divari con partner europei -

Agenzia ANSA

... lo ha detto il presidente dell'Luigi Federico avvertendo però che "l', incidendo in modo sensibile sui prezzi delle riparazioni e dei ricambi, rischia di interrompere il processo". ...L', "incidendo in modo sensibile sui prezzi delle riparazioni e dei ricambi, rischia di interrompere il processo". L'avvertimento arriva dal presidente dell'(Istituto per la vigilanza ... Ivass: da inflazione rischi stop a calo prezzi Rc auto (ANSA) - ROMA, 28 GIU - L'Ivass, l'istituto di vigilanza sulle assicurazioni, ha proposto al governo di trasformarsi in ente strumentale della ...Roma, 28 giu. (askanews) - Nel settore Rca, pur riducendosi sia il prezzo medio, oggi pari a 353 euro, sia i differenziali territoriali, 'il ...