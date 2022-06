Inter | Marotta fa impazzire i tifosi nerazzurri | le parole

(Di martedì 28 giugno 2022) Oggi, a Roma, nella sede della FIGC si è tenuto il Consiglio Federale che ha visto toccare diversi punti. Molti i volti sportivi presenti, tra cui Giuseppe, amministratore delegato dell’, che all’uscita dal Consiglio Federale è stato fermato da alcuni giornalisti che gli hanno chiesto informazioni sul tema caldo del momento: il ritorno di Romelu Lukaku a Milano. CalciomercatodichiarazioniLukakuAlla domanda posta dal giornalista di TMW,ha risposto: “Lukaku quando arriva? Penso stasera…” Questa frase ha fatto letteralmentetutti inerazzuri che non vedono l’ora di assistere al ritorno in nerazzurro di Big Rom. E alla domanda di un altro giornalista sulla trattiva con Paulo ...

