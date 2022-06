Innovazione: Tecno, partner di TheBigHack2022, non-stop di creatività tecnologie e condivisione (Di martedì 28 giugno 2022) Napoli, 28 giu. (Labitalia) - Tecno continua la sua azione a sostegno dei giovani, del digitale e dell'arte con il costante supporto dell'Innovazione, partecipando all'hackathon TheBigHack2022, promosso da Regione Campania e organizzato da Maker Faire Rome – The European Edition con Sviluppo Campania e in collaborazione con la Apple developer academy dell'Università degli studi di Napoli Federico II, rivolto a sviluppatori, maker, ingegneri, designer, startup, studenti ed esperti di marketing e comunicazione. "Abbiamo sempre investito - dichiara il founder del gruppo industriale Tecno Giovanni Lombardi - in formazione, Innovazione e digitale ma soprattutto abbiamo sempre creduto nei giovani, nel loro talento e nella loro visione. Per questo l'hackathon è stato per noi un evento importante sin dalla ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Napoli, 28 giu. (Labitalia) -continua la sua azione a sostegno dei giovani, del digitale e dell'arte con il costante supporto dell', partecipando all'hackathon, promosso da Regione Campania e organizzato da Maker Faire Rome – The European Edition con Sviluppo Campania e in collaborazione con la Apple developer academy dell'Università degli studi di Napoli Federico II, rivolto a sviluppatori, maker, ingegneri, designer, startup, studenti ed esperti di marketing e comunicazione. "Abbiamo sempre investito - dichiara il founder del gruppo industrialeGiovanni Lombardi - in formazione,e digitale ma soprattutto abbiamo sempre creduto nei giovani, nel loro talento e nella loro visione. Per questo l'hackathon è stato per noi un evento importante sin dalla ...

