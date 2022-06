Il medico condannato a 5 anni e 3 mesi di carcere per le false vaccinazioni

Leggi su open.online

(Di martedì 28 giugno 2022) IlFederico Calvani era stato arrestato a dicembre 2021 per aver attestatosenza somministrare il preparato. Tra i suoi clienti molti No vax. Secondo quanto spiegò all’epoca il procuratore Tommaso Coletta, sembra che agisse così per una convinzione personale relativa alla presunta inutilità del vaccino anti Covid. Ieri il tribunale lo haa 5e 3dicon il rito abbreviato. E a una provvisionale da 20 mila euro per risarcire le parti civili: l’Ordine dei Medici di Pistoia, l’Asl e lo Stato. Il Gup ha deciso per una condanna più severa rispetto a quanto aveva chiesto la procura (4). Il caso era affiorato grazie alla segnalazione di una madre, che aveva scoperto il falso vaccino del figlio. I carabinieri del Nas hanno ...