Gli Intoccabili in 4K UHD, la recensione: il cult di Brian De Palma come non si era mai visto prima (Di martedì 28 giugno 2022) La recensione de Gli Intoccabili in 4K UHD: per festeggiare i 35 anni del cult di De Palma, Koch Media e Paramount sfoderano un'edizione che permette di ammirare il film nel nuovo smagliante formato video. Per celebrare degnamente i 35 anni di un cult di grande successo, che ha dato anche un Oscar a Sean Connery oltre che ricevere quattro nomination e numerosi altri premi, non c'è altro modo che ripresentarlo in una nuova veste splendente. E come vedremo nella recensione de Gli Intoccabili in 4K UHD, è quanto fatto da Koch Media e Paramount per il capolavoro del 1987 di Brian De Palma, che accanto a Connery vide anche le straordinarie interpretazioni di Kevin Costner e Robert De Niro, quest'ultimo nei panni di Al ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 giugno 2022) Lade Gliin 4K UHD: per festeggiare i 35 anni deldi De, Koch Media e Paramount sfoderano un'edizione che permette di ammirare il film nel nuovo smagliante formato video. Per celebrare degnamente i 35 anni di undi grande successo, che ha dato anche un Oscar a Sean Connery oltre che ricevere quattro nomination e numerosi altri premi, non c'è altro modo che ripresentarlo in una nuova veste splendente. Evedremo nellade Gliin 4K UHD, è quanto fatto da Koch Media e Paramount per il capolavoro del 1987 diDe, che accanto a Connery vide anche le straordinarie interpretazioni di Kevin Costner e Robert De Niro, quest'ultimo nei panni di Al ...

Pubblicità

___not_today : @SereJules Per Eleven mi dispiacerebbe, per Mike non molto devo dire ?? per me gli intoccabili sono Steve, Dustin, Joyce, Robin e Hopper - CarlottaMarche7 : RT @frankponch72: @GuidoDeMartini @fatequalcosa @barbarab1974 Gli ordini professionali non servono più a nulla, soprattutto quello dei medi… - SereJules : @___not_today Per me tra gli intoccabili. Invece il motivo per cui dico mike/eleven e perché i due attori sono i p… - Mariang47614228 : RT @frankponch72: @GuidoDeMartini @fatequalcosa @barbarab1974 Gli ordini professionali non servono più a nulla, soprattutto quello dei medi… - alextua72 : @GuidoCrosetto Abolite gli ordini. Servono solo a creare caste di intoccabili -