Giuntoli segue il giovane Levi Colwill (Di martedì 28 giugno 2022) Il Napoli si fionda su Levi Colwill, è paragonato a Van Djik Ecco quanto riportato da TMW: “Per la sua stazza e per il suo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 28 giugno 2022) Il Napoli si fionda su, è paragonato a Van Djik Ecco quanto riportato da TMW: “Per la sua stazza e per il suo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

dstcanna : RT @napolimagazine: TMW - Nome nuovo per il Napoli: Giuntoli segue il giovane Levi Colwill, su di lui anche tre club di A - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 TMW – Napoli, Giuntoli segue il giovane Levi Colwill: su di lui anche t… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TMW - Nome nuovo per il Napoli: Giuntoli segue il giovane Levi Colwill, su di lui anche tre club di A - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Nome nuovo per il Napoli: Giuntoli segue il giovane Levi Colwill, su di lui anche tre club di A - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Nome nuovo per il Napoli: Giuntoli segue il giovane Levi Colwill, su di lui anche tre club di A -