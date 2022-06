Gigi D’Alessio, quanto è costato il concerto a Napoli? Cifra enorme (Di martedì 28 giugno 2022) Gigi D’Alessio è tato protagonista di recente di un autentico show a Napoli. Sapete la Cifra investita per realizzare tutto questo? È altissima. Di recente, Gigi D’Alessio ha festeggiato nella sua città e insieme al suo popolo i suoi 30 anni di carriera. Una storia nella musica e nello spettacolo che gli hanno garantito di arrivare a livelli altissimi. Oramai, il suo nome è al fianco degli artisti italiani più amati di sempre. Per questo grande obiettivo. il cantautore napoletano è stato protagonista di uno show favoloso realizzato a Piazza Plebiscito, a Napoli. Ma sapete quanto è costato realizzare il tutto? La Cifra potrebbe sorprendere. Fonte Foto AnsaLa musica è una di quelle arti che hanno da ... Leggi su chenews (Di martedì 28 giugno 2022)è tato protagonista di recente di un autentico show a. Sapete lainvestita per realizzare tutto questo? È altissima. Di recente,ha festeggiato nella sua città e insieme al suo popolo i suoi 30 anni di carriera. Una storia nella musica e nello spettacolo che gli hanno garantito di arrivare a livelli altissimi. Oramai, il suo nome è al fianco degli artisti italiani più amati di sempre. Per questo grande obiettivo. il cantautore napoletano è stato protagonista di uno show favoloso realizzato a Piazza Plebiscito, a. Ma sapeterealizzare il tutto? Lapotrebbe sorprendere. Fonte Foto AnsaLa musica è una di quelle arti che hanno da ...

Pubblicità

gmduello : Il PizzaVillage a Napoli sta coinvolgendo 30mila persone a sera, dal 17 al 26 giugno, con Sangio, Noemi, Dargen, Ma… - isainsolia : dopo il concerto di gigi d’alessio e questo qui, direi di accontentare noi millennial e mandare in onda cesare crem… - tommasotyrell : pronto per andare a vedere rosario miraggio al pizza village sto aspettando solo te rosario top numero 2 perché al… - Fabio96974187 : #Techetechete Altro che gigi d'alessio..... Ma andate qvfanculo. Grande pino - _day_20 : Dopo Gigi d’Alessio, Ed Sheeran ed MD ci mancava solo Liam, io non respiro vi supplico -