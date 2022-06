G7 | deciso il price cap al prezzo del petrolio russo

(Di martedì 28 giugno 2022) Si chiude oggi, con la principale risoluzione del “cap” agli idrocarburi russi, il G7 di Elmau, Germania. La proposta è stata sostenuta principalmente da Mario Draghi e dal presidente statunitense Joe Biden, che a margine della conferenza ha incontrato questa mattina alle 10 il presidente britannico Boris Johnson, il francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Dura e unanime la condanna al bombardamento missilisticosul centro commerciale ucraino. La proposta del presidente ucraino Zelensky: includere la Russia tra i paesi che sponsorizzano il terrorismo. Draghi intanto si prepara alla conferenza stampa prevista in tarda mattinata, per poi volare a Madrid per partecipare al vertice Nato, dove potrebbe essere annunciato il rinforzo atlantico alle truppe ucraine. Dalla Russia Medvedev, Ministro della difesa: “Invadere la ...

Si chiude oggi, con la principale risoluzione del "price cap" agli idrocarburi russi, il G7 di Elmau, Germania. La proposta è stata sostenuta principalmente da Mario Draghi e dal presidente ...
Obiettivo dei grandi del G7: stabilire un price cap, un tetto sui prezzi del petrolio importato dalla Russia per continuare a prosciugare le casse di Mosca ...