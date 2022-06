Elisa Isoardi, la notizia più bella dopo il periodo no: ora c’è la conferma (Di martedì 28 giugno 2022) Elisa Isoardi condurrà un nuovo programma su Rai2. Le ultime notizie sulla conduttrice amatissima dal pubblico erano tutt’altro che positive. Da diverso tempo si vociferava di un imminente ritorno in tv dell’ex modella, ma il tempo passava e di lei non c’era traccia. E lei si era lamentata così di questo lungo periodo di stop: “dopo 18 anni di carriera, quando la ‘macchina’ si ferma è come se si fermasse tutto. Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché”. Adesso, invece, la situazione è cambiata e in meglio per lei. Oggi, martedì 28 giugno, la Rai ha presentato il nuovo palinsesto e per Elisa Isoardi ci sono importanti novità. Anche per Paolo Conticini quella in arrivo sarà una stagione importante. L’attore, infatti, sarà al ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 giugno 2022)condurrà un nuovo programma su Rai2. Le ultime notizie sulla conduttrice amatissima dal pubblico erano tutt’altro che positive. Da diverso tempo si vociferava di un imminente ritorno in tv dell’ex modella, ma il tempo passava e di lei non c’era traccia. E lei si era lamentata così di questo lungodi stop: “18 anni di carriera, quando la ‘macchina’ si ferma è come se si fermasse tutto. Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché”. Adesso, invece, la situazione è cambiata e in meglio per lei. Oggi, martedì 28 giugno, la Rai ha presentato il nuovo palinsesto e perci sono importanti novità. Anche per Paolo Conticini quella in arrivo sarà una stagione importante. L’attore, infatti, sarà al ...

