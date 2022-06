È Pierangelo Repanati l’uomo ucciso con due coltellate alla gola

(Di martedì 28 giugno 2022) . La vittima era un giornalista molto apprezzato nella comunità , il cui corpo è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri, 27 giugno, nella sua casa nel comune del Lodigiano. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, allertate dai vicini della vittima preoccupate nel sentire le grida di aiuto delaveva 57 anni ed era un giornalista professionista, viveva da solo e attualmente era consulente in uno studio di Lodi. in passato aveva anche ricoperto il ruolo di sindaco di Corte Palasio. Quando, alle grida del, sono accorse delle persone, hanno trovato il corpo diriverso a terra a ridosso della porta di casa. Sul posto è giunto anche il magistrato di turno e si indaga per scoprire dinamica e il responsabile dell’assassino. Non si esclude alcuna pista, ma le prime ipotesi vanno ...

