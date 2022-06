Droga e stupri, Genovese in lacrime 'Ho perso il controllo della realtà' - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 28 giugno 2022) È scoppiato a piangere in aula, quando è finita l'udienza dedicata per ore al suo interrogatorio, ed è uscito con gli occhi gonfi Alberto Genovese, ormai ex imprenditore del web a processo per due ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) È scoppiato a piangere in aula, quando è finita l'udienza dedicata per ore al suo interrogatorio, ed è uscito con gli occhi gonfi Alberto, ormai ex imprenditore del web a processo per due ...

