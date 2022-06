Deva Cassel | bellezza “illegale” | A 17 anni è già tutta sua madre

Pubblicità

Fanpage.it

E LEONIE, FIGLIE DI MONICA BELLUCCI/ "Le chiamo ancora bambine!" SINOSSI - Benché il mondo fosse in guerra, nel villaggio sonnecchiante dove abitava Renato non succedeva mai nulla... ...Hanno sfilato, tra le altre, la figlia di Heidi Klum (Leni) e quella di Monica Bellucci,. Ecco tutti i VIP presenti alla sfilata, oltre alle creazioni più belle presentate poche ore fa ... Deva Cassel, orgoglio di mamma Monica Bellucci: mostra in anteprima le nuove foto della modella Tina Kunakey, 25, looked sensational as she posed with her husband Vincent Cassel, 55, at the Le Papier Jacquemus' Fashion Show photocall in Arles, France on Monday.L'ex premiere dame ha postato su Instagram un dolce scatto della figlia con un blazer preso in prestito dal suo armadio ...