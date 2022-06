Covid in Toscana: 4 morti (2 donne e 2 uomini), oggi 28 giugno. E nuova esplosione di contagi: 6.317 (Di martedì 28 giugno 2022) Sono 4 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 28 giugno 2022 in Toscana. Si tratta di due uomini e due donne con età media di 87 anni. Ma preoccupa molto il numero, decisamente esplosivo, dei nuovi contagiati: esattamente 6.317 (789 confermati con tampone molecolare e 5.528 da test rapido antigenico) con età media di 47 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 giugno 2022) Sono 4 iper coronavirus, in282022 in. Si tratta di duee duecon età media di 87 anni. Ma preoccupa molto il numero, decisamente esplosivo, dei nuoviati: esattamente 6.317 (789 confermati con tampone molecolare e 5.528 da test rapido antigenico) con età media di 47 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

