Covid, impennata di contagi nel Lazio: oltre 11.000 i nuovi casi (Di martedì 28 giugno 2022) La variante Omicron 5 continua a circolare e l’aumento dei contagi nel Lazio (ma in realtà in tutta Italia) ne è la dimostrazione. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 11171 nuovi casi positivi (ieri ne erano 3623, mentre la scorsa settimana, sempre di martedì, 7549). L’allerta resta massima, ora che in realtà le restrizioni sono sempre meno e gli esperti raccomandano di utilizzare la mascherina (ancora una volta) lì dove le situazioni sono a rischio, lì dove potrebbero esserci degli assembramenti. Il bollettino di martedì 28 giugno nel Lazio Nel Lazio oggi si contano 11171 nuovi contagi, con il trend che è allo 0,66%. Ma ecco, nel dettaglio, i numeri dal territorio: Cittadini in isolamento: +2745 Morti: +5 Guariti: 8430 Stabili le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 giugno 2022) La variante Omicron 5 continua a circolare e l’aumento deinel(ma in realtà in tutta Italia) ne è la dimostrazione. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 11171positivi (ieri ne erano 3623, mentre la scorsa settimana, sempre di martedì, 7549). L’allerta resta massima, ora che in realtà le restrizioni sono sempre meno e gli esperti raccomandano di utilizzare la mascherina (ancora una volta) lì dove le situazioni sono a rischio, lì dove potrebbero esserci degli assembramenti. Il bollettino di martedì 28 giugno nelNeloggi si contano 11171, con il trend che è allo 0,66%. Ma ecco, nel dettaglio, i numeri dal territorio: Cittadini in isolamento: +2745 Morti: +5 Guariti: 8430 Stabili le ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Impennata dei contagi da Covid-19, con un aumento del +58,9% in una settimana. Aumentano anche i ricoveri ordinari… - Radio1Rai : #COVID ???'È mancata la consapevolezza negli ultimi mesi che siamo sempre all'interno di una #pandemia. Più la circo… - CorriereCitta : Covid, impennata di contagi nel Lazio: oltre 11.000 i nuovi casi - MonopoliTimes : Covid, impennata di contagi in Puglia: oggi 7.387 nuovi casi - trimpa48 : RT @Antigon25386936: Siamo ormai un popolo diviso in due: da un lato chi per aver portato la mascherina per due anni, pensa di poter contin… -