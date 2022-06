**Clima: Draghi, 'non torniamo indietro su obiettivi per problemi energia'** (Di martedì 28 giugno 2022) Elmau, 28 giu. (Adnkronos) - "Alcune persone temono che forse potremmo ritornare indietro nei nostri obiettivi sul clima, ma questo non sta succedendo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del G7. Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Elmau, 28 giu. (Adnkronos) - "Alcune persone temono che forse potremmo ritornarenei nostrisul clima, ma questo non sta succedendo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa al termine del G7.

G7 in Germania, Draghi: preoccupa avanzata dei russi. Dal gas al grano, tutti i nodi Secondo Draghi "sono solo stime ma si capisce che il peso di questi provvedimenti per salvare il clima ricade in maniera sproporzionata sull'Africa e paesi piu poveri". Vertice Nato e guerra. Domani ... Draghi: 'G7 vero successo, grande coesione e unità sull'Ucraina' "Il G7 è pronto a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha detto ancora Draghi. "Il ... come il clima, la biodiversità e altri importanti temi multilaterali". PRICE CAP "Adotteremo misure ... G7 in Germania, Draghi: preoccupa avanzata dei russi. Dal gas al grano, tutti i nodi Elmau, 28 giugno 2022 - Per Mario Draghi il G7 di Elmau, in Germania "è stato un successo, c'è stata grande coesione e unità di vedute, in particolare sull'Ucraina". Il presidente del Consiglio parla ... G7, il documento conclusivo premia Draghi: “Allo studio l’introduzione del price cap sul gas russo” Nel documento conclusivo del G7 di Elmau, in Germania, si legge che i leader studieranno forme di attuazione di un price cap al gas russo. Secondo"sono solo stime ma si capisce che il peso di questi provvedimenti per salvare ilricade in maniera sproporzionata sull'Africa e paesi piu poveri". Vertice Nato e guerra. Domani ..."Il G7 è pronto a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha detto ancora. "Il ... come il, la biodiversità e altri importanti temi multilaterali". PRICE CAP "Adotteremo misure ...Elmau, 28 giugno 2022 - Per Mario Draghi il G7 di Elmau, in Germania "è stato un successo, c'è stata grande coesione e unità di vedute, in particolare sull'Ucraina". Il presidente del Consiglio parla ...Nel documento conclusivo del G7 di Elmau, in Germania, si legge che i leader studieranno forme di attuazione di un price cap al gas russo.