Pubblicità

repubblica : Chat, post, mail, app: l’attività online delle donne americane usata come arma dagli antiabortisti [di Giuditta Mos… - LaStampa : Chat, post, mail, app: l’attività online delle donne americane usata come arma dagli antiabortisti.… - ITItalianTech : Chat, post, mail, app: l’attività online delle donne americane usata come arma dagli antiabortisti… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Google, da ottobre chiude Hangouts in favore di Chat) è stato pubblicato su Carlo Mauri -… - BBoop1313 : @jacopo_iacoboni Chat russa con i loro commenti disumani post strage nel supermercato pieno di civili a #Kremenchuk -

la Repubblica

Il 24 giugno la Corte Suprema americana ha revocato la sentenza Roe contro Wade , aprendo un dibattito sui diritti. Tra le fazioni che fanno sentire la propria voce ci sono anche i movimenti per i ...La comunicazione arriva sulladel Consiglio regionale riservata ai giornalisti. Il nuovo Piano ... Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it Care lettrici e cari lettori, Sardiniaè ... Chat, post, mail, app: l’attività online delle donne americane usata come arma dagli antiabortisti I singoli Stati potranno decidere autonomamente se permettere l’interruzione di gravidanza. E sale la preoccupazione per le tracce digitali lasciate ...Fans responded to Jacob’s post on Twitter, thanking him for posting the snap of ... he sat down and had a little chat with us. "I asked him what he was doing in Bristol and he said he was just ...