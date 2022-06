Blackout ferma impianto idrico a Mugnano: disagi a Ischia e a Procida (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl black out che ha fermato nelle ultime ore l’impianto di sollevamento idrico di Mugnano, in provincia di Napoli, sta provocando disagi sia sull’isola di Ischia sia a Procida. Dopo alcune ore di interruzione della alimentazione si stanno esaurendo le risorse dei serbatoi e ora, considerando anche l’ondata di caldo anomalo di questi giorni, le difficoltà crescono. I cittadini – sottolinea il sindaco di Procida, Dino Ambrosino – “stanno vivendo un momento di grave difficoltà, soprattutto nelle zone alte dell’isola, ad iniziare da Terra Murata. Il gran caldo aggrava la situazione. La Protezione Civile di Procida è all’opera, ci auguriamo che si ripari presto il guasto per tornare alla normalità”. Nella ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl black out che hato nelle ultime ore l’di sollevamentodi, in provincia di Napoli, sta provocandosia sull’isola disia a. Dopo alcune ore di interruzione della alimentazione si stanno esaurendo le risorse dei serbatoi e ora, considerando anche l’ondata di caldo anomalo di questi giorni, le difficoltà crescono. I cittadini – sottolinea il sindaco di, Dino Ambrosino – “stanno vivendo un momento di grave difficoltà, soprattutto nelle zone alte dell’isola, ad iniziare da Terra Murata. Il gran caldo aggrava la situazione. La Protezione Civile diè all’opera, ci auguriamo che si ripari presto il guasto per tornare alla normalità”. Nella ...

