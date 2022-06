Antonio Gozzi è il nuovo presidente di Federacciai (Di martedì 28 giugno 2022) per il biennio 2022 – 2024. È stato eletto oggi nel corso dell’Assemblea della Federazione (svoltasi a Milano in forma privata) dopo che lo scorso marzo il Consiglio generale associativo lo aveva designato all’unanimità come nuovo presidente. L’Assemblea degli imprenditori siderurgici ha altresì ringraziato il presidente uscente, Alessandro Banzato per l’impegno profuso, nel corso dei suoi due mandati, a sostegno della reputazione e delle istanze del comparto, nonché della sua valorizzazione nel quadro più generale dello sviluppo economico del Paese.Antonio Gozzi, nato a Chiavari (Genova) nel 1954, dal 1995 è presidente e Amministratore delegato di Duferco Italia Holding, la società che organizza la presenza italiana del gruppo multinazionale attivo in diversi settori, quali la produzione siderurgica, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022) per il biennio 2022 – 2024. È stato eletto oggi nel corso dell’Assemblea della Federazione (svoltasi a Milano in forma privata) dopo che lo scorso marzo il Consiglio generale associativo lo aveva designato all’unanimità come. L’Assemblea degli imprenditori siderurgici ha altresì ringraziato iluscente, Alessandro Banzato per l’impegno profuso, nel corso dei suoi due mandati, a sostegno della reputazione e delle istanze del comparto, nonché della sua valorizzazione nel quadro più generale dello sviluppo economico del Paese.Gozzi, nato a Chiavari (Genova) nel 1954, dal 1995 èe Amministratore delegato di Duferco Italia Holding, la società che organizza la presenza italiana del gruppo multinazionale attivo in diversi settori, quali la produzione siderurgica, ...

