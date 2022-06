Wimbledon 2022, Novak Djokovic non brilla, ma vince in quattro set contro Kwon Soon-woo all’esordio (Di lunedì 27 giugno 2022) Vittoria, ma senza convincere. Novak Djokovic (n.1 del mondo) si è imposto nel primo turno del torneo di Wimbledon. Sui prati di Church Road a Londra (Gran Bretagna) il n.3 del ranking ha sconfitto per 6-3 3-6 6-3 6-4 il coreano Kwon Soon-woo (n.81 ATP). Un match in cui si sono visti i limiti di Nole in termini di feeling con l’erba, ma con la sua esperienza è riuscito a limitare i danni e a portarsi a casa un match che poteva complicarsi. Il serbo nel secondo turno affronterà quindi il vincente della sfida tra l’australiano Thanasi Kokkinakis (n.79 del ranking) e il polacco Kamil Majchrzak (n.91 del mondo). Nel primo set la partenza è falsa per il campione nativo di Belgrado: sotto di un break nel terzo gioco. Il tennista asiatico gioca con una buona personalità, ma ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Vittoria, ma senza conre.(n.1 del mondo) si è imposto nel primo turno del torneo di. Sui prati di Church Road a Londra (Gran Bretagna) il n.3 del ranking ha sconfitto per 6-3 3-6 6-3 6-4 il coreano-woo (n.81 ATP). Un match in cui si sono visti i limiti di Nole in termini di feeling con l’erba, ma con la sua esperienza è riuscito a limitare i danni e a portarsi a casa un match che poteva complicarsi. Il serbo nel secondo turno affronterà quindi ilnte della sfida tra l’australiano Thanasi Kokkinakis (n.79 del ranking) e il polacco Kamil Majchrzak (n.91 del mondo). Nel primo set la partenza è falsa per il campione nativo di Belgrado: sotto di un break nel terzo gioco. Il tennista asiatico gioca con una buona personalità, ma ...

