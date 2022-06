UFFICIALE – Lecce, ecco Frabotta in prestito dalla Juventus (Di lunedì 27 giugno 2022) Gianluca Frabotta passa dalla Juventus al Lecce. Il club salentino, fresco di promozione in Serie A, ha ufficializzato l’ingaggio del difensore in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Dopo una stagione caratterizzata da appena due presenze con la maglia del Verona, soprattutto a causa di un lunghissimo infortunio, il terzino di proprietà della Vecchia Signora vuole rilanciarsi in Salento. È il secondo acquisto dei pugliesi in vista della prossima stagione, dopo quello dell’attaccante gambiano Assan Ceesay arrivato dallo Zurigo. Lecce, ecco Frabotta: breve panoramica del terzino Il difensore classe ’99 nativo di Roma è pronto a prendere il posto sulla fascia sinistra. Posizione che nella scorsa stagione in B era occupata da Antonio ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 27 giugno 2022) Gianlucapassaal. Il club salentino, fresco di promozione in Serie A, ha ufficializzato l’ingaggio del difensore incon diritto di riscatto e controriscatto. Dopo una stagione caratterizzata da appena due presenze con la maglia del Verona, soprattutto a causa di un lunghissimo infortunio, il terzino di proprietà della Vecchia Signora vuole rilanciarsi in Salento. È il secondo acquisto dei pugliesi in vista della prossima stagione, dopo quello dell’attaccante gambiano Assan Ceesay arrivato dallo Zurigo.: breve panoramica del terzino Il difensore classe ’99 nativo di Roma è pronto a prendere il posto sulla fascia sinistra. Posizione che nella scorsa stagione in B era occupata da Antonio ...

