Tutti si approfittano di loro: sono i segni zodiacali più ingenui dell’oroscopo (Di lunedì 27 giugno 2022) Ehi, non è che sei anche tu nella classifica dei segni zodiacali più ingenui di tutto l’oroscopo? Speriamo di no: ecco le prime cinque posizioni! Quante volte ti è capitato di credere a qualsiasi bugia ti venisse raccontata, “bevendotela” come se fosse acqua fresca? Oggi abbiamo deciso di controllare, insieme a stelle e pianeti, quale L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 27 giugno 2022) Ehi, non è che sei anche tu nella classifica deipiùdi tutto l’oroscopo? Speriamo di no: ecco le prime cinque posizioni! Quante volte ti è capitato di credere a qualsiasi bugia ti venisse raccontata, “bevendotela” come se fosse acqua fresca? Oggi abbiamo deciso di controllare, insieme a stelle e pianeti, quale L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

mazzpietro : @cresce_m ??. Rispetto per chi lavora. Ma tantissimi ristoratori sono ingordi e quando possono, approfittano. Hanno… - giorgioiommi : @CottarelliCPI Per risparmiare bisogna mandarli tutti a casa, sono una manica di cialtroni e di ladri, il popolo st… - schmlzer__s : @MauS0303 @HoaraBorselli Eh quello è il punto. Qui da me fanno tutti cosi, approfittano. - allucinami : RT @Micheles7500: @Maurizi28261699 @allucinami @Doktor11613504 @fratotolo2 Si, vivendo in una comunità dove tutti conoscono tutti e tutti s… - Micheles7500 : @Maurizi28261699 @allucinami @Doktor11613504 @fratotolo2 Si, vivendo in una comunità dove tutti conoscono tutti e t… -