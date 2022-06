Tutti contro tutti dopo i ballottaggi, vertice lontano (Di lunedì 27 giugno 2022) tutti puntano il dito contro le divisioni, causa delle sconfitte ai ballottaggi, ma tutti continuano con le accuse reciproche. Nel centrodestra il day after dei ballottaggi amministrativi si consuma ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022)puntano il ditole divisioni, causa delle sconfitte ai, macontinuano con le accuse reciproche. Nel centrodestra il day after deiamministrativi si consuma ...

Pubblicità

Antonio_Tajani : Sarò sempre dalla parte della vita e quindi sempre contro ogni #droga. A cominciare dalla cannabis che troppo spess… - sole24ore : ?? #MarioDraghi, uniti su #Kiev, se perde perdono le democrazie: - lorepregliasco : Oggi mi pare giusto ricordare che in Italia fino al 1978 l'aborto era illegale per tutti, considerato 'reato contro… - samupappal : @matteosalvinimi Perché non scrivi che è stato fatto contro il collettivo lgbt? Perché non dici che i morti e ferit… - giuseppeJ1306 : @Noala6624 Siete tutti contro di me bene bene -