Tuffi: Mondiali, Marsaglia in semifinale dai 3 metri, eliminato Tocci (Di lunedì 27 giugno 2022) Budapest, 27 giu. - (Adnkronos) - Lorenzo Marsaglia si qualifica per la semifinale dal trampolino 3 metri ai campionati del mondo di Budapest. L'azzurro, determinato fin dalla prima routine, passa le eliminatorie che aprono la seconda giornata di gare iridate alla Duna Arena, con il sedicesimo punteggio. Si ferma invece l'altro italiano Giovanni Tocci trentaseiesimo e lontano dai suoi standard. Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Budapest, 27 giu. - (Adnkronos) - Lorenzosi qualifica per ladal trampolino 3ai campionati del mondo di Budapest. L'azzurro, determinato fin dalla prima routine, passa lerie che aprono la seconda giornata di gare iridate alla Duna Arena, con il sedicesimo punteggio. Si ferma invece l'altro italiano Giovannitrentaseiesimo e lontano dai suoi standard.

Pubblicità

90Juventino : @calciomercatoit È buono per ri mondiali di tuffi a Budapest lui e Lautaro oro e argento . - sportface2016 : #Tuffi #FINABudapest2022 I risultati dei preliminari del trampolino 3 metri maschile, #Marsaglia in semifinale ma… - infoitsport : Tuffi, gare lunedì 27 giugno Mondiali Budapest 2022 in tv: canale, orario e diretta streaming - EccessoDiEgo : ho guardato cinque minuti dei tuffi dei maschi ai Mondiali di Budapest. Mi sento derelitto - Nicola89144151 : Mondiali Budapest, gli altri appuntamenti di oggi: - 12:00 Fondo: 5 km F (Rai Sport) - 16:00 Tuffi: Semifinale Tra… -