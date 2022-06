Soleil Sorge la rivedremo al GF Vip 7? L’indiscrezione (Di lunedì 27 giugno 2022) GF Vip 7: rivedremo Soleil Sorge? Mentre si parla della possibilità di un nuovo programma per lei in autunno (la notizia l’ha lanciata Amedeo Venza), giunge una nuova indiscrezione sul futuro di Soleil Sorge e arriva direttamente da Novella 2000. Dall’ultimo numero del cartaceo nella rubrica Up & Down, curata dal direttore Roberto Alessi, è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 giugno 2022) GF Vip 7:? Mentre si parla della possibilità di un nuovo programma per lei in autunno (la notizia l’ha lanciata Amedeo Venza), giunge una nuova indiscrezione sul futuro die arriva direttamente da Novella 2000. Dall’ultimo numero del cartaceo nella rubrica Up & Down, curata dal direttore Roberto Alessi, è L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

rossella2021 : #tzvip buongiorno avete saputo che soleil sarà forse opinionista al gfvip ? E meno male che era Tommy quello che er… - sun_sara_ : Buongiorno così... Alfonso come ti capiamo... C'è gente che vola da te a Mykonos... E tu invece voli da SOLEIL ANAS… - infoitcultura : Nuovo show per Soleil Sorge: “Dovrebbe partire in autunno”, ultime news - infoitcultura : Soleil Sorge alla conduzione di un nuovo programma? L'Indiscrezione (FOTO) - infoitcultura : Gf Vip 7, Soleil Sorge “ci sarà”? L’indiscrezione -