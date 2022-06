Ricordate Davide, l’ex protagonista di Matrimonio a prima vista? Ecco cos’è successo dopo il programma (Di lunedì 27 giugno 2022) . Matrimonio a prima vista è un programma in onda in chiaro su Real time. Da diversi anni riscuote un forte seguito tanto che nell’ultimo anno il successo del format ha fatto sì che in breve tempo si registrasse già una L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 27 giugno 2022) .è unin onda in chiaro su Real time. Da diversi anni riscuote un forte seguito tanto che nell’ultimo anno ildel format ha fatto sì che in breve tempo si registrasse già una L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

davide_dalmonte : RT @Lucia76fm: Ma vi ricordate quando i vaccini arrivavano in speciali celle frigorifere a -85gradi? Scortati dalla polizia? Che patetici b… - Gabriellatedes9 : @GiadaMurri La bomba l'avrebbe voluta sganciare, più volte in casa, Davide...vi ricordate? - perlablu14 : @Carly161616 @Barbara48752084 Perché aveva capito che con lei arrivava in fondo dopo i primi aerei si è avvicinato… - j_doppia : RT @Sempreabordo02: Ma vi ricordate quando Jessy disse:“Forse dovevo dare retta a davide quando mi disse tempo fa che era tutto un gioco da… - bimbadireid : RT @Sempreabordo02: Ma vi ricordate quando Jessy disse:“Forse dovevo dare retta a davide quando mi disse tempo fa che era tutto un gioco da… -