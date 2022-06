(Di lunedì 27 giugno 2022)– I Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato un ragazzo romano di 25 anni, con precedenti, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’auto su cui stava viaggiando ilè stata fermata dai Carabinieri impegnati in un posto di controllo organizzato in via Poma. Il suo eccessivo nervosismo ha spinto i militari ad approfondire le verifiche, nel corso delle quali è emersa la misura di prevenzione dell’avviso orale attiva sul suo conto. Il 25enne è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi, una delle quali relativa ad un locale di cui aveva disponibilità, al cui interno i Carabinieri hanno rinvenuto 15di hashish,di marijuana, 26 grammi di cocaina, 360 euro in contanti, un bilancino di ...

ilfaroonline : Pomezia, nascondeva quasi 20 chili di droga: giovane pusher in manette - CorriereCitta : Pomezia, locale ‘stupefacente’: 25enne nascondeva 20 kg di droga -

Spacciava droga nascosta in buste con disegnato uno squalo. Ben tre chili, quelli chein auto. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato un italiano di 24 anni ...Radiomobile di,...... quattro profughi ucraini, cinque moldavi e un russo, finché i finanzieri della Compagnia disi sono accorti che, in quel capannone apparentemente inattivo, siqualcosa di sinistro.Si aggirava con fare sospetto a bordo della sua auto in via Poma, a Pomezia. Ed è qui che i Carabinieri, impegnati in un posto di controllo, hanno pensato bene di fermare la vettura. Poi, visto il ner ...Spacciava droga nascosta in buste con disegnato uno squalo. Ben tre chili, quelli che nascondeva in auto. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato un italiano di 24 anni gravemente indiziato de ...