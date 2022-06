Pillole per una Nuova Storia Letteraria 070 di Federico Sanguineti (Di lunedì 27 giugno 2022) Tema. La prima poetessa. Svolgo. Di Federico Sanguineti Si deve a Vittorio Formentin e Antonio Ciaralli la scoperta, di cui si dà notizia su “Lingua e Stile” (LVII, 1, giugno 2022, pp. 3-37), di uno “tra i più antichi documenti delle origini romanze”, precisamente di “un’esile traccia poetica volgare, vergata tra il IX e il X secolo sul vivagno di un codice del secolo VIII”, entro un manoscritto conservato a Würzburg e contenente omelie di Origene: Un frammento di “canzone di donna” in volgare dell’alto medioevo. Per dire la cosa nella maniera più chiara possibile, si tratta del più antico verso della poesia italiana, per l’esattezza di un settenario trocaico ritmico (— x — x — x — x — x — x — ? ?), in cui una ragazza si rivolge serenamente alla madre comunicandole le sue prime avventure erotiche (o, ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 27 giugno 2022) Tema. La prima poetessa. Svolgo. DiSi deve a Vittorio Formentin e Antonio Ciaralli la scoperta, di cui si dà notizia su “Lingua e Stile” (LVII, 1, giugno 2022, pp. 3-37), di uno “tra i più antichi documenti delle origini romanze”, precisamente di “un’esile traccia poetica volgare, vergata tra il IX e il X secolo sul vivagno di un codice del secolo VIII”, entro un manoscritto conservato a Würzburg e contenente omelie di Origene: Un frammento di “canzone di donna” in volgare dell’alto medioevo. Per dire la cosa nella maniera più chiara possibile, si tratta del più antico verso della poesia italiana, per l’esattezza di un settenario trocaico ritmico (— x — x — x — x — x — x — ? ?), in cui una ragazza si rivolge serenamente alla madre comunicandole le sue prime avventure erotiche (o, ...

