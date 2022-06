“Piangeva troppo”: educatrice di asilo ammazza una bimba di un anno con l’acido (Di lunedì 27 giugno 2022) Lione, 27 giu — Si svolgeranno mercoledì a Lione i funerali della piccola Lisa Bertuletti, la bimba nata in Francia da padre bergamasco e madre d’Oltralpe uccisa barbaramente con l’acido perché «Piangeva troppo» dalla dipendente d’asilo nido incaricata di sorvegliarla. bimba uccisa con l’acido, l’educatrice confessa La tragedia ha avuto luogo presso l’asilo nido privato della società privata People & Baby — al numero 3 di place Danton, nel centro di Lione — la mattina del 22 giugno scorso. Lisa, di neanche un anno, appena arrivata — erano le 7,30 — viene affidata alle cure di Myriam J., 27 anni e in seguito descritta come «psicologicamente fragile, con difficoltà intellettuali». In meno di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 giugno 2022) Lione, 27 giu — Si svolgermercoledì a Lione i funerali della piccola Lisa Bertuletti, lanata in Francia da padre bergamasco e madre d’Oltralpe uccisa barbaramente conperché «» dalla dipendente d’nido incaricata di sorvegliarla.uccisa con, l’confessa La tragedia ha avuto luogo presso l’nido privato della società privata People & Baby — al numero 3 di place Danton, nel centro di Lione — la mattina del 22 giugno scorso. Lisa, di neanche un, appena arrivata — erano le 7,30 — viene affidata alle cure di Myriam J., 27 anni e in seguito descritta come «psicologicamente fragile, con difficoltà intellettuali». In meno di ...

