Patti Smith si inchina alla 'bellezza' del David di Michelangelo (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Patti Smith è stata la prima rockstar ad esibirsi sotto il David alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Ma niente concerto, naturalmente come si conviene ad un museo, per la 'sacerdotessa del rock' bensì, come lo ha definito lei stessa, "un intimo reading musicale e letterario" per rendere omaggio al genio artistico di Michelangelo, declamando le sue "Rime", e al tempo stesso i versi di alcuni dei poeti italiani, come Pier Paolo Pasolini insieme alle sue canzoni più celebri. L'interprete di brani come "People Have The Power", "Dancing Barefoot" e "Because The Night" è stata invitata, questa sera, dalla direttrice Cecilie Hollberg per chiudere la prima parte di "David 140", il calendario di eventi ideato per i 140 anni dall'inaugurazione della Tribuna

