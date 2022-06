Nuoto di fondo | Gregorio Paltrinieri è sempre a medaglia! Argento nella 5 km iridata | Wellbock vince allo sprint

(Di lunedì 27 giugno 2022) Dalla corsia della Duna Arena al Lupa Lake gli interpreti sonoquelli e la sfida è stata di altissimo livello nelle acque libere di Budapest, teatro dei Mondiali 2022 didi. La Germania ha alzato la voce e, dopo il centrostaffetta mista di ieri, è arrivato anche quello della 5 km maschile di oggi. Il riferimento è a Florian Wellbrock, campione mondiale e olimpico della 10 km nonché a medaglia anche in piscinacapitale ungherese con l’degli 800 stile libero e il bronzo dei 1500 sl, capace di prevalere in un duello molto bello da vedere con, ancora una volta a medaglia dopo il bronzo di ieri della prova a squadre e il fantastico oro dei 1500 sl, determinato elì a ...

Pubblicità

Eurosport_IT : NON CI FERMIAMOOOO! ?????? Nella 1a giornata del nuoto di fondo è subito medaglia azzurra! Nella staffetta mista 4×1.… - sportface2016 : +++Ancora un super Gregorio #Paltrinieri ai Mondiali #FINABudapest2022: medaglia d'argento nella 5 km di nuoto di fondo+++ - FrustalupiMario : RT @Gazzetta_it: #Paltrinieri non finisce più: argento nella 5 km di fondo. Acerenza quarto #Budapest2022 #nuoto #Mondiali - DaddariosWho : RT @SkySport: ULTIM'ORA NUOTO Mondiali, Paltrinieri argento nella 5 km fondo Oro a Wellbrock, quarto l'italiano Acerenza #SkySport #Nuoto #… - Marty_Bb_ : RT @sportface2016: +++Ancora un super Gregorio #Paltrinieri ai Mondiali #FINABudapest2022: medaglia d'argento nella 5 km di nuoto di fondo+… -

Undicesima giornata sabato 25 giugno dei 19esimi campionati del mondo di, in svolgimento a Budapest fino al 3 luglio. Attesa per le 5 km dicon Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Giulia Gabbrielleschi e Ginevra Taddeucci; nel pomeriggio torna in acqua il ......e conquista un'altra medaglia nella 5 km maschile ai Mondiali didi Budapest. Dopo il trionfo nei 1500 sl con l'oro e il bronzo nella staffetta mista l'azzurro si regala l' argento nel. ...In aggiornamento. Un argento della consacrazione. Gregorio Paltrinieri, dopo il bronzo in staffetta, sale di un gradino del podio nella 5 chilometri iridata sul Lupa Lake lasciando spazio solo all'oli ...Nuoto, Mondiali Budapest 2022 5 km fondo maschile: Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'argento, oro al tedesco Wellbrock. Domenico Acerenza quarto ...