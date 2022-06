Mondiali nuoto Budapest 2022 giovedì 30 giugno: programma e italiani in gara (Di lunedì 27 giugno 2022) Tutti gli italiani in gara giovedì 30 giugno ai Mondiali di Budapest 2022, in programma dal 17 giugno al 3 luglio. Il programma del nuoto in acque libere si chiude con le due gare più lunghe, la 25km maschile e la 25km femminile. Spazio poi ai tuffi, con il trampolino 1m maschile e il sincro femminile dalla piattaforma. Di seguito il programma completo di giornata con gli orari e le gare di azzurre e azzurri. programma GIOVEDI’ 30 giugno: ORARI E TV programma, ORARI E TV GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO CALENDARIO nuoto: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Tutti gliin30aidi, indal 17al 3 luglio. Ildelin acque libere si chiude con le due gare più lunghe, la 25km maschile e la 25km femminile. Spazio poi ai tuffi, con il trampolino 1m maschile e il sincro femminile dalla piattaforma. Di seguito ilcompleto di giornata con gli orari e le gare di azzurre e azzurri.GIOVEDI’ 30: ORARI E TV, ORARI E TV GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO CALENDARIO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ...

Pubblicità

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE GREG ?????? Arriva anche la terza medaglia in questi mondiali per Paltrinieri! Solo Wellbrock ne ha… - Eurosport_IT : Con l'argento di oggi nella 5km, Greg raggiunge Federica Pellegrini a 1?1? medaglie ai Mondiali ???????? @mafaldina88… - sportface2016 : +++Ancora un super Gregorio #Paltrinieri ai Mondiali #FINABudapest2022: medaglia d'argento nella 5 km di nuoto di fondo+++ - claudiomobile2 : @freedomclub_tk Francamente mi deludi ,se non pagassi il canone piena ragione tua,allora cazzo lo pago a fare se no… - albertiaco3 : RT @Eurosport_IT: MERAVIGLIOSAMENTE GREG ?????? Arriva anche la terza medaglia in questi mondiali per Paltrinieri! Solo Wellbrock ne ha di pi… -