Milan | pronti i rinnovi di Maldini e Massara Gazidis ai saluti | News

Pubblicità

PianetaMilan : .@acmilan , pronti i rinnovi di #Maldini e #Massara . #Gazidis ai saluti | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - blackdevils97 : RT @spadmilan1: 14 followerz ai 300, considerando che sono diventato un #tuttobeners, raggiungerò i 300 nel 2030 . Questo social vive di ka… - spadmilan1 : 14 followerz ai 300, considerando che sono diventato un #tuttobeners, raggiungerò i 300 nel 2030 . Questo social vi… - Luxgraph : Verona, Tommasi eletto sindaco: 'Pronti a cose difficili' - vecchiocuore : Domani comincia una settimana molto frizzante per l’Ac Milan, tenetevi pronti. -

QUI tutte le trattative di calciomercato di oggi Capitolo: dovrebbe arrivare oggi l'... Imminente infine il faccia a faccia con il Toro per Bremer:30 milioni di euro. Il Psg ha offerto 55 ...La Lazio pur di lasciarlo partire, e accogliere Romagnoli, farà uno sconto alsul cartellino ...a rinnovare Patric (29 anni) e il 35enne e bandiera della Lazio Radu rispettivamente fino al ...Questa mattina il sindaco di Noceto, Fabio Fecci, ha conferito la cittadinanza onoraria a mister Stefano Pioli sul campo sportivo del Noceto dove ha preso il via uno dei tanti Milan Camp. Il tecnico..In pochi giorni si dovrebbe chiudere per l’argentino, si ragiona su bonus piuttosto ricchi con una base di 7 milioni all’anno. Inter: il Psg ha offerto 55 milioni più bonus per Skriniar: non bastano ...