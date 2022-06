Milan | interesse per un difensore del Psg

Pubblicità

tvdellosport : ?? MERCATO #MILAN L’interesse del club #rossonero per Hakim #Ziyech è concreto. Il fantasista del #Chelsea pia… - MatteoBarzaghi : Oltre al Psg è tornato forte anche il Chelsea su Milan Skriniar. Il club inglese, che già lo seguiva con attenzione… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, interesse concreto per #Ziyech del #Chelsea Si lavora per trovare un'intesa su formula e… - edo1899 : Recap #Calciomercato (@DiMarzio): - Il Milan punta gli occhi su Diallo del PSG. - Milan osserva la situazione tra… - MounirHoussein2 : RT @lucabianchin7: Il #Milan segue tre giocatori in uscita dal #Psg. ??Draxler, qualità da trequarti ??Diallo, difensore centrale di sinis… -

Milan News

... ma attenzione anche al futuro diSkriniar e Paulo Dybala. Ne ha parlato Giuseppe Marotta in ... Poi non nega l'per Dybala che comunque resta vivo: 'Non nascondo che ci siamo incontrati ...Commenta per primo Tutto tace attorno ad Acerbi . Calma apparente tra, Lazio e lo stesso difensore . I biancocelesti attendono una mossa dai rossoneri, per capire se c'è veramente l'ad aprire una trattativa. Lo stesso calciatore freme per sapere se potrà ... Goal - Milan, interesse per il centrocampista Danilo del Palmeiras Beppe Marotta a carte scoperte sul mercato. A margine del premio in memoria di Candido Cannavò, l’amministratore delegato dell’Inter ha toccato i tre temi che hanno riempito (e stanno riempiendo) le g ...Diversi gli spunti d'interesse forniti dall'ex dirigente della Juventus, che ha fatto il punto sul ritorno di Romelu Lukaku e sulla possibile partenza di Milan Skriniar, passando anche per la ...