M5s, Beppe Grillo a Roma: il primo colloquio è con Conte. Sul tavolo l’ipotesi di una deroga al limite del secondo mandato (Di lunedì 27 giugno 2022) Ore decisive per il Movimento 5 stelle e per una delle norme fondanti della creatura di Beppe Grillo: il limite dei due mandati per le nuove candidature. Nella tarda mattina di lunedì e come già annunciato, il fondatore M5s è arrivato a Roma e per tutto il giorno farà colloqui con i vertici. Sul tavolo, stando alle ultime indiscrezioni, ci sono gli effetti della scissione di Luigi Di Maio e soprattutto la questione delicatissima delle candidature per chi ha già fatto due giri in Parlamento. La prima persona che il comico ha ricevuto all’hotel Forum, dove di solito alloggia, è stato il presidente del Movimento Giuseppe Conte. La decisione più attesa rimane quella sulla deroga a una norma che è da sempre considerata intoccabile per i 5 stelle. Dopo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Ore decisive per il Movimento 5 stelle e per una delle norme fondanti della creatura di: ildei due mandati per le nuove candidature. Nella tarda mattina di lunedì e come già annunciato, il fondatore M5s è arrivato ae per tutto il giorno farà colloqui con i vertici. Sul, stando alle ultime indiscrezioni, ci sono gli effetti della scissione di Luigi Di Maio e soprattutto la questione delicatissima delle candidature per chi ha già fatto due giri in Parlamento. La prima persona che il comico ha ricevuto all’hotel Forum, dove di solito alloggia, è stato il presidente del Movimento Giuseppe. La decisione più attesa rimane quella sullaa una norma che è da sempre considerata intoccabile per i 5 stelle. Dopo il ...

Pubblicità

riotta : Il presidente della Camera @Roberto_Fico dice a proposito #M5S 'Il movimento non è mai stato contro la @NATO '. Il… - DavidPuente : 'Apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno' scriveva Beppe Grillo nel 2013. Poi è bastato un grissino per… - petergomezblog : M5s, Beppe Grillo blinda il limite del doppio mandato: “Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Lo dica senz… - simonettapelle1 : RT @ilfoglio_it: Sul suo blog, Beppe Grillo ha avanzato un'idea 'innvoativa' per il termovalorizzatore in realtà già bocciata durante l'amm… - Beatrix_aka_BM : RT @dariodangelo91: Non una deroga ma una 'microderoga': l'ultima pensata di Giuseppe #Conte per convincere Beppe #Grillo. Il tutto con un… -