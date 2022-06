Kendall Jenner condivide una foto mentre prende il sole completamente nuda

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 27 giugno 2022) La modella 26enne ha condiviso su Instagram uno scatto di lei stessa, su una sdraio a bordo piscina. Stesa alnon indossava nulla, se non un cappellino da baseball verde. La componente della famiglia Kardashian, salita alla ribalta per la sua partecipazione allo storico reality show Al passo con i Kardashian, ha pubblicato un post in cui ha riassunto alcuni momenti della sua vita quotidiana. Vi raccomandiamo... Kim Kardashian avrebbe rotto lo storico vestito di Marilyn Monroe: ecco le prove Kim Kardashian avrebbe inflitto un "danno permanente" all'iconico abito che Marilyn Monroe indossò in occasione del compleanno di John F. Kennedy. In questo ...