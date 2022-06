“Issiamo le vele!” è arrivata in Liguria “Fare rete per dare risposte alle persone con malattie rare”. (Di lunedì 27 giugno 2022) (Genova, 27 giugno 2022) - Genova, 27 giugno 2022 – È stato presentato questa mattina, a Genova, presso la Sala Convegni OMCeO, in Piazza della Vittoria 12 la conferenza stampa sull'iniziativa “ Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare ”, nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sulle malattie rare in Italia e in Europa. Per l'occasione è stata organizzata la tavola rotonda al quale hanno partecipato oltre al Direttore Generale Alisa di Regione Liguria e Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova Filippo Ansaldi, l'avvocato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, i rappresentanti del Centro di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) (Genova, 27 giugno 2022) - Genova, 27 giugno 2022 – È stato presentato questa mattina, a Genova, presso la Sala Convegni OMCeO, in Piazza della Vittoria 12 la conferenza stampa sull'iniziativa “leVento in poppa per la ricerca #Think”, nata per promuovere la conoscenza, la diagnosi precoce e la ricerca scientifica sullein Italia e in Europa. Per l'occasione è stata organizzata la tavola rotonda al quale hanno partecipato oltre al Direttore Generale Alisa di Regionee Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute Università di Genova Filippo Ansaldi, l'avvocato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania, i rappresentanti del Centro di ...

